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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 16:18 BJT

香港股市：结束五日连涨而收低，因内地股市疲弱

恒生指数 收跌0.4%，至24,807.28点。恒生国企指数 跌1.6%，至12,030.38点。

香港主板成交最为活跃的个股中，伟俊集团控股 大涨30%，报0.07港元。伟俊矿业集团 暴涨65.7%，报0.18港元。坪山茶业 上扬4.0%，报0.08港元。

沪港通的105亿元人民币南向投资额度 使用了8.9亿元人民币(1.4248亿美元)。

恒生指数成分股总成交量为17亿股。(完)
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