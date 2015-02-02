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货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 16:20 BJT

香港股市：恒生指数微幅收低，受中国PMI数据欠佳及银行股拖累

恒生指数 下滑0.1%至24,484.74点，恒生国企指数 下挫1.2%至11,578.30点。

港股主板交投最活跃的个股中，超大现代 暴跌45.5%至0.60港元，民生银行 跌3.1%至9.16港元，建设银行 跌1.1%至6.16港元。

沪港通的105亿元人民币南向投资额度 ，动用了4.6亿元人民币。

恒生指数成分股总成交量为16亿股。(完)
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