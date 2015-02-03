香港股市：恒生指数逆转收高，受内地股市涨势激励

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
“但是，鉴于恒生指数未能突破25,000点的阻力位，我认为涨势不会持续下去，”汇业财经集团的策略师Sam Chi Yung称。
美国12月消费者支出录得2009年底以来最大降幅，而1月制造业活动增速放缓程度超出预期。
恒生指数 收高0.3%至24,554.78点。恒生国企指数 上涨1.6%至11,768.58点。
港股主板交投最活跃的个股中，超大现代 重挫30.0%至0.42港元，中国金海国际 上扬8.6%至0.06港元，中国银行 涨0.7%至4.32港元。
沪港通的105亿元人民币南向投资额度 ，动用了2.6亿元人民币。
恒生指数成分股总成交量为16亿股。(完)
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
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