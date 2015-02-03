香港股市：恒生指数逆转收高，受内地股市涨势激励

“但是，鉴于恒生指数未能突破25,000点的阻力位，我认为涨势不会持续下去，”汇业财经集团的策略师Sam Chi Yung称。

美国12月消费者支出录得2009年底以来最大降幅，而1月制造业活动增速放缓程度超出预期。

恒生指数 收高0.3%至24,554.78点。恒生国企指数 上涨1.6%至11,768.58点。

港股主板交投最活跃的个股中，超大现代 重挫30.0%至0.42港元，中国金海国际 上扬8.6%至0.06港元，中国银行 涨0.7%至4.32港元。

沪港通的105亿元人民币南向投资额度 ，动用了2.6亿元人民币。