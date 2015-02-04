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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 16:21 BJT

香港股市：恒生指数收高，受希腊问题有解憧憬及油价反弹激励

能源板块周三领涨港股，得益于油价近期反弹。

中海油 将今年的资本支出预算削减大约三分之一，调整幅度超过预期，这是中国大型油企首次对油市动荡做出公开回应。

恒生指数 上涨0.5%，收报24,679.76点。恒生国企指数 收平在11,767.49点。

今日主板交投最活跃的个股包括：超大现代农业 下挫6.0%至0.40港元，合一投资控股 上扬5.1%至0.04港元，寰宇国际控股 重挫22.7%至0.07港元。

恒生指数成分股今日的总成交量为18亿股。(完)

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