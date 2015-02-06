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货币新闻 | 2015年 2月 6日 星期五 16:24 BJT

香港股市：收盘小幅下跌，受获利了结打压

“投资者很谨慎，等待内地进一步的存准率下调，”Core Pacific-Yamaichi研究主管Castor Pang说。

恒生指数 下跌0.4%至24,679.39点，恒生国企指数 下跌0.8%至11,697.32点。

主板成交活跃的个股中，中国国家文化产业 上涨8.9%至0.12港元，东南国际集团 大涨16.7%至0.35港元，中国银行 下跌1.6%至4.33港元。

沪港通南向额度动用3,000万人民币。

恒生指数成分股总成交量14亿股。(完)
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