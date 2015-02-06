香港股市：收盘小幅下跌，受获利了结打压

纽约期市：可可续升，受助于空头回补
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
“投资者很谨慎，等待内地进一步的存准率下调，”Core Pacific-Yamaichi研究主管Castor Pang说。
恒生指数 下跌0.4%至24,679.39点，恒生国企指数 下跌0.8%至11,697.32点。
主板成交活跃的个股中，中国国家文化产业 上涨8.9%至0.12港元，东南国际集团 大涨16.7%至0.35港元，中国银行 下跌1.6%至4.33港元。
沪港通南向额度动用3,000万人民币。
恒生指数成分股总成交量14亿股。(完)
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。