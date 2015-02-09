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货币新闻 | 2015年 2月 9日 星期一 16:17 BJT

香港股市：收低，因中国贸易数据令人失望

恒生指数 跌0.6%，至24,521.00点，恒生国企指数 跌0.4%，至11,647.42点。

主板成交活跃的个股中，中国金海国际 涨12.3%至0.07港元；工商银行 跌1.3%至5.54港元；佳兆业集团 涨17.6%至1.87港元。

恒生指数成分股总成交量13亿股。(完)
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