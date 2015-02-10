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货币新闻 | 2015年 2月 10日 星期二 16:26 BJT

香港股市：扳回跌幅收平，中国将宽松政策的预期提振人气

分析师称，近期公布的经济数据欠佳，已经加大了政府出台更多货币宽松措施的可能性，对股市构成潜在支撑。

恒生指数 收盘近持平，报24,528.10点，恒生国企指数 上涨0.4%至11,695.26点。

主板成交最活跃的个股中，中建置地 持平于0.02港元；中芯国际 上涨4.4%至0.72港元；超大现代 涨18.5%至0.39港元。

恒生指数成分股总成交量11亿股。(完)

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