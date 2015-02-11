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货币新闻 | 2015年 2月 11日 星期三 16:16 BJT

香港股市：收低，中国央行支持经济承诺未激起强烈反应

香港恒生指数 跌0.9%至24,315.02点。恒生国企指数 下滑0.4%至11,651.01点。

主板交投最活跃的个股中，中国工商银行 下跌0.9%，报5.51港元；建设银行 跌1.0%，报6.23港元；超大现代 重挫5.2%，报0.37港元。

恒生指数成分股总成交量为13亿股。(完)
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