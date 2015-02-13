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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 16:21 BJT

香港股市：恒指收高1.1%，跟进国际股市涨势

恒生指数 上涨1.1%至24,682.54点，恒生国企指数 升1.2%至11,922.56点。

恒生指数周线持平。

主板交投最活跃的个股中，上海证大 飙升17.5%，报0.22港元；中芯国际 涨2.8%，报0.73港元；建设银行 涨1.1%，报6.41港元。

恒生指数成分股总成交量为13亿股。(完)
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