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货币新闻 | 2015年 2月 17日 星期二 16:20 BJT

香港股市：连续第四日上涨，节前成交量萎缩

在香港股市主板交投最活跃的个股中，从玉农业 上涨3.4%至0.18港元；鳄鱼恤 升2.0%至1.01港元；国华 劲扬18.1%至0.22港元。

恒生指数成分股总成交量为8亿股。(完)
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