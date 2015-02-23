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货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 16:26 BJT

香港股市：收盘持平观望蓝筹股业绩，普拉达劲扬

和记黄埔 及长江实业 、新鸿基地产 、新世界发展 等地产业者本周稍后将发布业绩。

内地市场2月18日至2月24日因农历新年假期休市。

腾讯控股上涨3.8%。博彩及石油相关个股因获利了结而下跌；银河娱乐 下挫3.2%，中国海洋石油 跌2.8%。

但意大利奢华时尚业者普拉达(Prada) 跳涨3.9%，创四周来最大升幅，此前该公司公布2014年销售额下滑1%后表示将留意成本。(完)
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