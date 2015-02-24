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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 16:18 BJT

香港股市：恒生指数收低，受汇控财报及博彩股跌势拖累

汇控 跌3.5%，为18个月来单日最大跌幅。上日该公司公布年度税前获利下降17%逊于预估，并调降了获利目标。

博彩股下挫，投资者锁定获利。银河娱乐 跌和金沙中国 双双挫低2.7%。

和记黄埔 和地产业者长江实业 、新鸿基地产 、新世界发展 本周稍后将公布财报。(完)
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