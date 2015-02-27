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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 16:19 BJT

香港股市：收盘小跌，周线收平

恒生指数 收低0.3%至24,823.29点；恒生国企指数 跌0.3%，报12,185.85点。

恒生指数成分股总成交量为16亿股。

恒指本月上涨1.5%，表现逊于中国沪综指逾4%的涨幅。(完)
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