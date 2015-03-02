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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 16:19 BJT

香港股市：恒指微升，受益于中国降息

路透香港3月2日 - 港股周一微升，之前中国人民银行降息以支撑放缓的经济。

中国人民银行周六晚些时候降息，为逾三个月来第二次降息；政府希望此举可以进一步降低企业融资成本。

恒生指数 升0.3%报24,887.44点；恒生国企指数涨0.2%报12,213.75点。

香港主板交投最活跃的个股中，星美控股 跌1.8%至0.28港元，从玉农业 重挫19.7%至0.12港元，工商银行 涨0.4%至5.68港元。

恒生指数成分企业总成交量为16亿股。(完)
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