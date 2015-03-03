版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 16:27 BJT

香港股市：回吐稍早涨幅收低，受内地股市下跌拖累

路透香港3月3日 - 港股周二回吐稍早涨幅，终场收低，因中国内地股市下跌，盖过隔夜美国强势最初带动的乐观情绪。

中国股市沪综指周二收挫逾2%，创下一个月最大单日跌幅。分析师指出，降息利好兑现并未能激励增量资金加快入市，而新一批新股启动发行程序又令短期资金面压力陡增，以金融股为代表的权重股抛压沉重，股指午后加速下滑。

香港股市中资银行股也下跌，拖累恒生指数挫低，美股强劲表现带动的支撑也不敌其打压作用。

恒生指数 跌0.7%至24,702.78点，恒生国企指数 跌2.2%至11,945.25点。

香港主板交投活跃个股中，中国云锡矿业股权公司 暴涨215%至0.06港元，中国银行 挫跌2.2%至4.39港元，中国建设银行 跌2.0%至6.35港元。

恒生指数成分股总成交量为15亿股。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐