香港股市：回吐稍早涨幅收低，受内地股市下跌拖累

希腊政经：IMF和欧洲金主称，需要更多时间才能达成希腊债务减免协议
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
路透香港3月3日 - 港股周二回吐稍早涨幅，终场收低，因中国内地股市下跌，盖过隔夜美国强势最初带动的乐观情绪。
中国股市沪综指周二收挫逾2%，创下一个月最大单日跌幅。分析师指出，降息利好兑现并未能激励增量资金加快入市，而新一批新股启动发行程序又令短期资金面压力陡增，以金融股为代表的权重股抛压沉重，股指午后加速下滑。
香港股市中资银行股也下跌，拖累恒生指数挫低，美股强劲表现带动的支撑也不敌其打压作用。
恒生指数 跌0.7%至24,702.78点，恒生国企指数 跌2.2%至11,945.25点。
香港主板交投活跃个股中，中国云锡矿业股权公司 暴涨215%至0.06港元，中国银行 挫跌2.2%至4.39港元，中国建设银行 跌2.0%至6.35港元。
恒生指数成分股总成交量为15亿股。(完)
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
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路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41