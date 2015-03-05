版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 16:26 BJT

香港股市：收在六周低位，因中国经济减速堪忧

路透香港3月5日 - 港股周四收在六周低点，追随中国内地市场跌势；金融股下跌令其承压，因投资者担心中国经济减速。

一如市场预期，中国将2015年国内生产总值(GDP)增长目标调降至7%左右；面对经济下行压力加大，政府意在淡化速度为结构调整争取时间和空间。而在通缩忧虑加深背景下，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标仍高达3%左右，则昭显政府改善通缩预期之意。

中资银行股下跌，因市场担心其获利能力。

周四公布另一份报告显示，评级机构穆迪称，中国银行业面临利差缩窄以及定价权减弱问题；标普亦表示，若房地产价格下跌，中国中小规模银行将处境艰难。

恒生指数 跌1.1%至24,193.04点，为1月末以来低位。恒生国企指数 跌1.2%至11,597.77点。

但香港主板交投最活跃的一些个股上扬。君阳太阳能 暴涨70.3%至0.31港元，阿里影业 劲扬10.7%至2.07港元，汉能薄膜发电大涨 14.1%至7.3港元。

恒生指数成分企业总成交量为19亿股。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐