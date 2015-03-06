香港股市：恒指略微收低，因中国高层暗示经济成长减缓

路透3月6日 - 港股周五略微下跌，之前中国几位政府高层官员在全国人代会就经济前景发表沉重言论。

中国国务院总理李克强、财长楼继伟等领导本周都发出警告，指出目前中国面临的经济挑战超过以往。

本周恒生指数 跌2.7%，基本追随内地股市走势。今日恒指下滑0.1%至24,164.00点；恒生国企指数 微升0.1%至11,606.93点。

电讯、金融和澳门博彩股领跌。恒指成分企业总成交量为16亿股。

分析师将跌势主要归因于全国人代会上官员们的暗淡言论。

“最近香港投资者关注焦点都在中国上，”京华山一国际驻香港研究部主管Castor Pang称，并补充道李克强有关经济成长的讲话“打击了”投资者信心。(完)