香港股市：恒指略微收低，因中国高层暗示经济成长减缓

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透3月6日 - 港股周五略微下跌，之前中国几位政府高层官员在全国人代会就经济前景发表沉重言论。
中国国务院总理李克强、财长楼继伟等领导本周都发出警告，指出目前中国面临的经济挑战超过以往。
本周恒生指数 跌2.7%，基本追随内地股市走势。今日恒指下滑0.1%至24,164.00点；恒生国企指数 微升0.1%至11,606.93点。
电讯、金融和澳门博彩股领跌。恒指成分企业总成交量为16亿股。
分析师将跌势主要归因于全国人代会上官员们的暗淡言论。
“最近香港投资者关注焦点都在中国上，”京华山一国际驻香港研究部主管Castor Pang称，并补充道李克强有关经济成长的讲话“打击了”投资者信心。(完)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
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路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。