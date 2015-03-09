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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 16:30 BJT

香港股市：恒生指数小跌，但恒生国企指数受内地银行股涨势带动上涨

恒生指数 下跌0.2%，收报24,123.05点。恒生国企指数 上涨0.6%至11,675.92点。

周末公布的中国进口数据抵消了对银行股的正面消息，加深了有关中国经济可能快速失去动能的担忧。

1月和2月进口总计较上年同期下滑20.2%，但出口跳升了15%。

恒生指数成分股今日总体成交量是16亿股。（完）
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