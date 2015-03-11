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货币新闻 | 2015年 3月 11日 星期三 16:20 BJT

香港股市：收跌至近两个月最低，受海外股市及中国数据拖累

对美国提早加息的担忧，伤及全球投资者人气。

恒生指数 跌0.8%，报23,717.97点。恒生国企指数 下滑0.8%，报11,417.34点。

交投活跃的个股中，阿里影业 跌5.7%，报2.17港元； 君阳太阳能 下滑1.4%至0.36港元，新确科技 涨26.8%，报0.52港元。

恒指成分股总成交量为17亿股。(完)
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