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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 16:24 BJT

香港股市：恒生指数小幅收高，中资银行股领涨

中国证券网周三引述财政部副部长朱光耀指出，财政部马上会公布1万亿元地方存量债务置换的具体计划。另据中证网(www.cs.com.cn)稍早报导，朱光耀否认中国将推出“中国版QE”的市场传言，并称地方债务置换是企业与商业银行之间的契约行为。

分析师称此举将有助于提振银行业者的财务状况。

在香港挂牌的中资银行股如中国工商银行 、中国建设银行 、以及中国银行 等全都大涨。

在交投活络的个股中，新确科技 大涨9.6%至0.57港元，正道集团 飙升13.2%至0.43港元。

恒生指数成分股的总成交量为17亿股。(完)
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