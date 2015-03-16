香港股市：尾随内地股市收高，受中国政策利多憧憬推动

金融股领涨恒生指数，但涨势受抑，因为市场担心美元走强将吸引资金流出港股。

“香港对李克强讲话的反应要平淡得多，目前主旋律是美元走强，”深圳招商证券分析师Chen Zhizhong说。

他还说，如果全球投资者将更多资金投向美元，将对港股形成压力。

恒生指数 涨0.5%，至23,949.55点；恒生国企指数 涨0.9%，至11,813.78点。

港股主板成交最活跃的个股包括，中国国家文化产业 涨30.6%，报0.16港元；耀科国际 涨48.1%，报0.11港元；寰宇国际 涨36.1%，报0.08港元。