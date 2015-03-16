香港股市：尾随内地股市收高，受中国政策利多憧憬推动

全球贵金属：去年全球白银产量14年来首次下降--GFMS
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
金融股领涨恒生指数，但涨势受抑，因为市场担心美元走强将吸引资金流出港股。
“香港对李克强讲话的反应要平淡得多，目前主旋律是美元走强，”深圳招商证券分析师Chen Zhizhong说。
他还说，如果全球投资者将更多资金投向美元，将对港股形成压力。
恒生指数 涨0.5%，至23,949.55点；恒生国企指数 涨0.9%，至11,813.78点。
港股主板成交最活跃的个股包括，中国国家文化产业 涨30.6%，报0.16港元；耀科国际 涨48.1%，报0.11港元；寰宇国际 涨36.1%，报0.08港元。
恒生指数成分股的总成交量为12亿股。(完)
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
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