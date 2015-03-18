香港股市：恒生指数收高近1%，追随内地股市升势

恒生指数 上涨0.9%至24,120.08点，而恒生国企指数 上涨1.2%至11,981.97点。

涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 升至两个月高位133，显示A股相对H股的加权平均溢价为33%。

分析师表示，两市关联度的下降是经济前景分化的结果。内地在放松货币政策支撑经济增长，而随着美联储加息脚步临近，资金或被吸引流出香港。

主板成交最活跃的个股中，阿里影业 下跌1.9%至2.65港元，新确科技 上涨5.2%至0.61港元，蒙古矿业 大涨21.2%至0.08港元。