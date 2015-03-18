香港股市：恒生指数收高近1%，追随内地股市升势

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
恒生指数 上涨0.9%至24,120.08点，而恒生国企指数 上涨1.2%至11,981.97点。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 升至两个月高位133，显示A股相对H股的加权平均溢价为33%。
分析师表示，两市关联度的下降是经济前景分化的结果。内地在放松货币政策支撑经济增长，而随着美联储加息脚步临近，资金或被吸引流出香港。
主板成交最活跃的个股中，阿里影业 下跌1.9%至2.65港元，新确科技 上涨5.2%至0.61港元，蒙古矿业 大涨21.2%至0.08港元。
恒生指数成分股总成交量为17亿股。(完)
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。