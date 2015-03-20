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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 16:30 BJT

香港股市：恒生指数收低0.4%，但恒生国企指数追随内地市场收高

港股昨日上涨，因美联储暗示不急于升息。美国货币政策的收紧可能传导至香港，因港元采取钉住美元的汇率制度。

本周恒生指数上涨2.3%，内地股市沪综指 则上涨7.3%，沪深300指数 上涨7.6%。

分析师表示，相较于受严格资本管控下的内地市场，港股易受美国货币政策收紧的冲击，所以吸引力较弱。

主管成交活跃的个股中，中国矿业 飙升59.2%至0.16港元，阿里影业 涨0.4%至2.85港元，中国国家文化 下跌6.0%至0.14港元。

恒生指数成分股总成交量为21亿股。(完)
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