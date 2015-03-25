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货币新闻 | 2015年 3月 25日 星期三 16:18 BJT

香港股市：收盘涨跌互见，农行财报拖累中资银行股下滑

农行乏善可陈的业绩增添了人们对中国经济降温的担忧，周二据一项民间制造业调查显示，中国制造业活动创下11个月低点。

恒生指数 涨0.5%，报24,528.23点。恒生国企指数 下滑0.3%，报11,968.91点。

活跃个股中，鼎和矿业 涨97.8%，报0.28港元;中国矿业 跌6.9%，至0.19港元。

恒指成交量报15亿股。(完)

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