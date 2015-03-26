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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 16:19 BJT

香港股市：收跌，但油价上涨提振石油类股走高

恒生指数 收跌0.1%，至24,497.08点，恒生国企指数 下跌0.4%，至11,919.69点。

主板成交活跃个股包括中国矿业 下挫19.0%至0.15港元，鼎和矿业 下跌16.7%，至0.23港元，中国银行,跌0.9%，至4.36港元。

恒指成份股成交量14亿股。(完)
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