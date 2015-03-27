香港股市：恒生指数收平，银行股下跌但地产股上扬

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称，联储透过良好的沟通逐步缩减资产负债表将不会损害经济
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中国交通银行行长彭纯 周四表示，该行在环渤海地区的不良贷款有所增加，今年不良增长将趋缓。
恒生地产指数 跳升，此前中国国土资源部周五发布通知称，要有供、有限，合理安排住房和其用地供应规模，对住房供过于求的，要适当控制2015年住房开发建设规模、进度。
恒生指数 跌0.04%至24,486.20点，恒生国企指数 跌0.2%至11,898.09点。
主要股指中交投活络的个股包括鼎和矿业 涨0.4%至0.23港元，中国矿业 涨0.7%至0.16港元，工商银行 跌1.3%至5.50港元。
恒指成份股整体成交量为17亿股。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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