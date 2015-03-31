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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 16:36 BJT

香港股市：收盘上涨，受中国内地楼市新政提振

恒生指数成分股总成交量为26亿股。

中国股市沪综指周二收低逾1%，创近一个月最大单日跌幅。分析师指出，受楼市调控政策松绑激励，房地产股及基建等相关板块开盘即大涨，带动大盘冲高；不过这种由小盘股转向权重股的热点转换并未得到认同，房地产股后续冲高动能不足，午后冲高回落，并带动大盘由升转跌。

恒生指数早盘也曾上涨0.5%，触及六个月高位，在港上市的内地公司股价上涨，有迹象显示有新资金从内地流入香港。不过恒生指数午盘回吐一部分涨幅。

沪港通的成交量也飙升至纪录高位，北京采取进一步措施提振跨境交易，激励港股。

周一沪港通南向额度动用了近四分之一，创下该机制推出以来最高。(完)
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