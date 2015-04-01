香港股市：上涨，受中国PMI数据提振；初创股飙升

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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香港创业板大涨逾4%，跟随内地股市创业板 ，中国保监会周二晚间宣布，适当拓宽保险资金境外投资范围，给予保险机构更多的自主配置空间，其中包括增加香港创业板股票投资。
瑞银分析师Lu Wenjie指出，中国小盘股比香港小盘股贵10倍，加上中国当局近来鼓励内地投资人进入香港市场，在此情况下，两地市场估值差距 将会缩窄，最终消失。
“当前的巨大估值差距及内地资金的过剩流动性，推动对港股的兴趣，”Lu称。“我们预期A-H股估值落差年底前将朝零缩合。”
恒生指数 上涨0.7%，至25,082.75点，恒生国企指数 上涨1.6%，至12,537.28。
成交活跃个股中，坪山茶业 下跌13.3%，上海证大 上涨24%，中芯国际 上涨5.3%。
恒生成份股成交量18亿股。(完)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。