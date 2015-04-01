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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 16:41 BJT

香港股市：上涨，受中国PMI数据提振；初创股飙升

香港创业板大涨逾4%，跟随内地股市创业板 ，中国保监会周二晚间宣布，适当拓宽保险资金境外投资范围，给予保险机构更多的自主配置空间，其中包括增加香港创业板股票投资。

瑞银分析师Lu Wenjie指出，中国小盘股比香港小盘股贵10倍，加上中国当局近来鼓励内地投资人进入香港市场，在此情况下，两地市场估值差距 将会缩窄，最终消失。

“当前的巨大估值差距及内地资金的过剩流动性，推动对港股的兴趣，”Lu称。“我们预期A-H股估值落差年底前将朝零缩合。”

恒生指数 上涨0.7%，至25,082.75点，恒生国企指数 上涨1.6%，至12,537.28。

成交活跃个股中，坪山茶业 下跌13.3%，上海证大 上涨24%，中芯国际 上涨5.3%。

恒生成份股成交量18亿股。(完)
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