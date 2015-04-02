香港股市：恒生指数收涨创七个月高点，受内地资金流入憧憬提振

Nanhai Fund Management上海投资部主管David Dai说道：“港股还是便宜。在内地市场，现在要选股并不是那么容易。”

瑞银分析师Lu Wenjie指出，中国小盘股的市盈率在100倍左右，而港股小盘股只有约10倍。

恒生指数 收高0.8%，报25,275.64点，恒生国企指数 涨1.0%，报12,663.12点。

香港市场周五到下周二适逢公共假期，下周三将恢复交易。在交易缩短的这一周，恒生指数累计上涨3.2%，为八个月来最大单周涨幅。