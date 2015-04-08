香港股市：恒指大幅收高3.8%触及七年高位，内地投资人逢低承接

分析师称这种兴趣的大增是被中国政府上周的新政策所激发，该举措允许共同基金通过沪港通购买港股，同时还允许中国保险商投资于香港创业板市场 。

“宴席已经开始，你今天就可以感受到那股兴奋情绪。”招商证券分析师陈治中说道，“很难判断宴会的音乐何时停止。”

恒生指数 跳涨3.8%至26,236.86点，为2008年5月9日以来最高位，并且今日录得的百分比涨幅为2011年12月1日以来最大。

恒生国企指数 大涨5.8%至13,396.59点，为四年来最高位。

陈治中还指出，投资者认为香港和大陆股市之间的估值差距将会缩窄。

这种期望看来呈现出自我实现。AH溢价指数 下挫5%至128，3月峰值为137。

今日交投最活跃的个股包括，中芯国际 上扬11.5%至0.87港元，国美电器 劲涨35.2%至1.69港元，阿里影业 攀升36.7%至3.91港元。