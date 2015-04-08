香港股市：恒指大幅收高3.8%触及七年高位，内地投资人逢低承接

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
分析师称这种兴趣的大增是被中国政府上周的新政策所激发，该举措允许共同基金通过沪港通购买港股，同时还允许中国保险商投资于香港创业板市场 。
“宴席已经开始，你今天就可以感受到那股兴奋情绪。”招商证券分析师陈治中说道，“很难判断宴会的音乐何时停止。”
恒生指数 跳涨3.8%至26,236.86点，为2008年5月9日以来最高位，并且今日录得的百分比涨幅为2011年12月1日以来最大。
恒生国企指数 大涨5.8%至13,396.59点，为四年来最高位。
陈治中还指出，投资者认为香港和大陆股市之间的估值差距将会缩窄。
这种期望看来呈现出自我实现。AH溢价指数 下挫5%至128，3月峰值为137。
今日交投最活跃的个股包括，中芯国际 上扬11.5%至0.87港元，国美电器 劲涨35.2%至1.69港元，阿里影业 攀升36.7%至3.91港元。
恒生指数成分股的总成交量为42亿股。（完）
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17