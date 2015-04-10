香港股市：恒指上涨1.2%收于七年高点，寄望大量资金涌入

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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恒生国企指数 周五上涨1.7%至13,987.53点，本周上涨10.5%。
周五，内地投资人南下买港股的港股通每日105亿元人民币额度用了约一半，周三和周四都是全额用尽。
香港交易及结算所（港交所） 行政总裁(CEO)李小加周五表示，沪港通未来将会扩容，且额度增加幅度不止二或三成。
主板今日交投最活跃的个股包括：中建置地 下跌5.3%至0.02港元，国美电器 上涨11.5%至2.03港元，中芯国际 持平于0.93港元。
恒生指数成分股的整体成交量为34亿股。（完）
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路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。