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货币新闻 | 2015年 4月 10日 星期五 16:30 BJT

香港股市：恒指上涨1.2%收于七年高点，寄望大量资金涌入

恒生国企指数 周五上涨1.7%至13,987.53点，本周上涨10.5%。

周五，内地投资人南下买港股的港股通每日105亿元人民币额度用了约一半，周三和周四都是全额用尽。

香港交易及结算所（港交所） 行政总裁(CEO)李小加周五表示，沪港通未来将会扩容，且额度增加幅度不止二或三成。

主板今日交投最活跃的个股包括：中建置地 下跌5.3%至0.02港元，国美电器 上涨11.5%至2.03港元，中芯国际 持平于0.93港元。

恒生指数成分股的整体成交量为34亿股。（完）
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