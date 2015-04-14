香港股市：下跌1.6%结束八连涨，腾讯控股大跌

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
腾讯股价下跌之前，据港交所的披露权益资料显示，腾讯控股主席马化腾上周连续两日减持公司股份，涉资共逾32亿港元。
虽然这个消息引发获利了结卖盘，但许多投资人认为港股牛市尚未结束。
“我们预期内地投资香港的资金将继续涌入，”汇丰环球投资管理的中港股票主管Mandy Chan指出。
恒生指数 收跌1.6%，至27,561.49点，恒生国企指数 下挫2.2%，至14,264.81点。
主板成交较活络个股之中，中建置地 持平，国美电器 下跌12.1%，中国环保能源 大涨39.7%。
恒生指数成份股成交量39亿股。(完)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。