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货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 16:20 BJT

香港股市：下跌1.6%结束八连涨，腾讯控股大跌

腾讯股价下跌之前，据港交所的披露权益资料显示，腾讯控股主席马化腾上周连续两日减持公司股份，涉资共逾32亿港元。

虽然这个消息引发获利了结卖盘，但许多投资人认为港股牛市尚未结束。

“我们预期内地投资香港的资金将继续涌入，”汇丰环球投资管理的中港股票主管Mandy Chan指出。

恒生指数 收跌1.6%，至27,561.49点，恒生国企指数 下挫2.2%，至14,264.81点。

主板成交较活络个股之中，中建置地 持平，国美电器 下跌12.1%，中国环保能源 大涨39.7%。

恒生指数成份股成交量39亿股。(完)

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