香港股市：收高，受内地资金将流入港股的预期提振

但港股勉力站稳，因一些分析师预测，中国内地共同基金4月可能募集约1,000亿元人民币投资港股。

两位消息人士周二透露，周一刚结束募集的中国景顺长城沪港深精选基金首募金额约110亿元人民币。3月底中国证监会允许公募基金透过沪港通机制直接投资港股，不再需要借道合格境内机构投资者（QDII）机制。景顺长城沪港深基金是该新政下首只主动型沪港通基金。

“多数中国小盘股偏贵，但在香港，一些小盘股严重遭到低估，其他一些则价格合理，”博时基金管理经理人Huang Ruiqing称。博时基金下周也将推出一支港股基金。

成交较活跃个股中，蓝鼎国际 大涨28.3%，坪山茶业 跌4.1%，国美电器 跌6.4%。