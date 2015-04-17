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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 16:38 BJT

香港股市：恒指连续第五周上涨，但升势动能在今日有所消退

港股涨势动能看似稍减，上周恒生指数与恒生国企指数分别劲扬7.9%与10.5%。

周五在沪港通105亿元人民币南向额度 中，仅动用了约五分之一，略高于20亿元人民币。

不过许多人认为，内地将有更多资金继续投入港股。

景顺投信的中国基金分支周四晚间表示，已为中国首只沪港通共同基金产品募得110亿元人民币(17.7亿美元)资金，证实了路透稍早的报导。

香港主板交投最活跃的个股中，坪山茶业 大涨5.7%至0.06港元；中建置地 下挫5.0%，至0.02港元；石药集团 劲升6.8%，报7.99港元。

恒生指数成分股总成交量为32亿股。(完)
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