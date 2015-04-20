香港股市：遭遇四个月来最大单日跌幅，追随内地股市跌势

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
香港股市开盘上涨，但午后下跌，追随内地股市走势。对监管机构打击非法融资融券活动的担忧打击了内地股市。
恒生指数 收盘跌2.0%，至27,094.93点，创2014年12月以来的最大单日跌幅。
恒生国企指数 大跌2.9%，至14,111.34点，为三个月以来的最大单日跌幅。
香港主板交投最活跃的个股中，坪山茶业 大涨5.4%，至0.06港元。
恒生指数成分股成交量为32亿股。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。