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货币新闻 | 2015年 4月 20日 星期一 16:35 BJT

香港股市：遭遇四个月来最大单日跌幅，追随内地股市跌势

香港股市开盘上涨，但午后下跌，追随内地股市走势。对监管机构打击非法融资融券活动的担忧打击了内地股市。

恒生指数 收盘跌2.0%，至27,094.93点，创2014年12月以来的最大单日跌幅。

恒生国企指数 大跌2.9%，至14,111.34点，为三个月以来的最大单日跌幅。

香港主板交投最活跃的个股中，坪山茶业 大涨5.4%，至0.06港元。

恒生指数成分股成交量为32亿股。(完)

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