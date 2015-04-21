香港股市：恒指收高2.8%创两周最大单日涨幅，内地资金持续涌入

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
据上海证券报周二报导，中国内地的信托公司正涌向香港股市，且面临投资额度紧缺的问题。
尽管近来港股大涨，但基金经理Zhao Yang说，“未来六个月，仍有巨大的套利机会。”
他预计，随着更多南下资金的涌入，港股估值将接近内地股市，目前A股较H股溢价 28%。
权重股腾讯控股 大涨近4%。评级机构标准普尔评级服务公司周二表示，已将该公司长期企业信用评级从“A-”上调至“A”，以反映公司利润率的好转。
香港主板交投最活跃的个股中，中国文化产业集团 跳升8.5&，至0.14港元；坪山茶业 涨1.6%，至0.06港元；中国金海国际 暴跌23.4%，至0.82港元。
恒生指数成分股成交量为28亿股。(完)
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一早盘走升逾1角。交易员表示，因国际美元走弱引领亚洲新兴货币上扬，且外资卖出美元、股市上扬等题材所带动。
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。