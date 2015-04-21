香港股市：恒指收高2.8%创两周最大单日涨幅，内地资金持续涌入

据上海证券报周二报导，中国内地的信托公司正涌向香港股市，且面临投资额度紧缺的问题。

尽管近来港股大涨，但基金经理Zhao Yang说，“未来六个月，仍有巨大的套利机会。”

他预计，随着更多南下资金的涌入，港股估值将接近内地股市，目前A股较H股溢价 28%。

权重股腾讯控股 大涨近4%。评级机构标准普尔评级服务公司周二表示，已将该公司长期企业信用评级从“A-”上调至“A”，以反映公司利润率的好转。

香港主板交投最活跃的个股中，中国文化产业集团 跳升8.5&，至0.14港元；坪山茶业 涨1.6%，至0.06港元；中国金海国际 暴跌23.4%，至0.82港元。