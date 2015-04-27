香港股市：涨至七年新高，受助于汇丰强势和中国国企并购期望

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
恒生指数 上涨1.3%，至28,433.59点，恒生国企指数 上扬1.7%，报14,741.20点。
追踪香港挂牌的内地国有企业指数 上涨1.6%。
欧洲最大的银行汇丰控股 已下令检视是否应把总部迁出欧洲，并可能迁回香港，这影响到伦敦作为全球金融投资中心的声誉。 消息也提振港股市场。汇丰控股劲扬3.6%。
石油巨擘中国石化 大涨7.2%，中国石油 跳升6.7%，受合并预期提振。(完)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。