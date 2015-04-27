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货币新闻 | 2015年 4月 27日 星期一 16:42 BJT

香港股市：涨至七年新高，受助于汇丰强势和中国国企并购期望

恒生指数 上涨1.3%，至28,433.59点，恒生国企指数 上扬1.7%，报14,741.20点。

追踪香港挂牌的内地国有企业指数 上涨1.6%。

欧洲最大的银行汇丰控股 已下令检视是否应把总部迁出欧洲，并可能迁回香港，这影响到伦敦作为全球金融投资中心的声誉。 消息也提振港股市场。汇丰控股劲扬3.6%。

石油巨擘中国石化 大涨7.2%，中国石油 跳升6.7%，受合并预期提振。(完)

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