香港股市：收平盘，中石油和中石化等石油类股下滑

恒生指数 收平于28,442.75点，恒生国企指数 收低0.2%，报14,714.79点。

本月初沪港通计划引发香港股市大涨之后，有迹象显示投资者的热情降温，目前进入了调整期。

资产管理公司贝莱德的中国股票主管Helen Zhu,表示，一些香港上市股票与本地区及全球同业相比，估值现在显得“过高”。

“我们宁可更加谨慎挑选，专注于我们认为估值仍有吸引力的个股，”她周二在报告中写道。