香港股市：收平盘，中石油和中石化等石油类股下滑

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
恒生指数 收平于28,442.75点，恒生国企指数 收低0.2%，报14,714.79点。
本月初沪港通计划引发香港股市大涨之后，有迹象显示投资者的热情降温，目前进入了调整期。
资产管理公司贝莱德的中国股票主管Helen Zhu,表示，一些香港上市股票与本地区及全球同业相比，估值现在显得“过高”。
“我们宁可更加谨慎挑选，专注于我们认为估值仍有吸引力的个股，”她周二在报告中写道。
但长期来看，中国将进一步放宽资本管制，让香港与大陆投资者更容易进入彼此市场，这“可能意味着香港等市场会有更大规模的资金流入”。(完)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。