香港股市：受银行股跌势拖累收低，但4月创下近六年最大月度升幅

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
恒生指数 下跌0.9%，收报28,133.00点，但恒指本月跳涨13%，创2009年5月以来单月最大涨幅。
恒生国企指数 下跌1.2%至14,431.11点，但本月劲升17%，为2011年10月以来最佳月度表现。
香港主板交投最活跃的个股包括：坪山茶业 大涨11.2%至0.10港元，中国国家文化产业 下跌14.1%至0.23港元，蓝鼎国际 暴涨87.1%至0.19港元。
恒生指数成分股整体成交量为26亿股。(完)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。