版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 16:43 BJT

香港股市：受银行股跌势拖累收低，但4月创下近六年最大月度升幅

恒生指数 下跌0.9%，收报28,133.00点，但恒指本月跳涨13%，创2009年5月以来单月最大涨幅。

恒生国企指数 下跌1.2%至14,431.11点，但本月劲升17%，为2011年10月以来最佳月度表现。

香港主板交投最活跃的个股包括：坪山茶业 大涨11.2%至0.10港元，中国国家文化产业 下跌14.1%至0.23港元，蓝鼎国际 暴涨87.1%至0.19港元。

恒生指数成分股整体成交量为26亿股。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐