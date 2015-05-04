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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 16:31 BJT

香港股市：收盘近持平，4月中国制造业活动加快放缓

恒生指数 收盘近持平，报28,123.82点，恒生国企指数 涨0.2%至14,459.15点。

长和国际 暴涨73%，公司称不知悉股价及成交量变动的原因 。

新鸿基地产 跳升4.1%，此前信报报导称该公司在香港的九个主要购物中心5月前三天就创造1.89亿港元营收，同比跳升12%。(完)
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