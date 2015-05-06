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货币新闻 | 2015年 5月 6日 星期三 16:21 BJT

香港股市：恒指回吐早盘涨幅而终场收低，追随大陆股市跌势

东风集团股份 逆势上扬1.1%，此前东风汽车集团股份有限公司周二称，就有媒体报导中国第一汽车集团公司与控股股东东风汽车公司合并传闻，经与控股股东核实，公司与母公司均没有得到来自任何政府部门的相关资讯，无向任何政府部门表示过此类意向。

主板交投最活跃的个股包括，蓝鼎国际 涨0.6%至0.16港元；中建置地 劲升50.0%至0.03港元；坪山茶叶 则跌2.3%至0.09港元。

恒生指数成分股总成交量为23亿股。(完)

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