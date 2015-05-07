香港股市：恒生指数连六跌收挫1.3%，摩根士丹利调降MSCI中国指数

投行观点：Terreno Realty Corp目标价由31上调至34美元--Wunderlich
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“近期大涨已导致绝对和相对估值情况恶化，以及技术面超买，”摩根士丹利策略师Jonathan F Garner和他的团队在一份研究报告中表示。
恒生指数 下滑1.3%，收报27,289.97点。恒生国企指数 下跌1.6%，收报13,768.47点。
主板成交最为活跃的个股中，中建置地 下跌13.3%至0.03港元，蓝鼎国际 上涨1.3%至0.16港元，恒辉企业控股 飙涨45.1%之0.37港元。
恒生指数成分股总成交量为20亿股。
此外内地股市连续第三日下滑也损及港股人气。(完)
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