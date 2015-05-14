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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 16:27 BJT

香港股市：恒指微幅收高，腾讯控股第一季业绩优于预期

路透香港5月14日 - 香港股市恒生指数周四微幅收高，此前中国最大社交网络及在线娱乐公司腾讯控股 公布，第一季营收及获利高于预期。

但涨势被能源股抛盘所抑制，另外美国零售销售数据逊于预期，令人担心美国经济复苏状况。

恒生指数 涨0.1%报27,286.55点，恒生国企指数 跌0.6%，报13,775.95点。

腾讯控股劲扬逾3%，支撑了恒生指数。中国能源企业领跌，中海油 跌逾2%。

中国两大房地产商--万科 与万达集团周四称，双方签署协议建立战略合作关系，将在房地产项目上开展深度合作。

万科涨1.6%，万达集团香港上市的母公司 升1.8%。

恒生指数成分股成交量为16亿股。(完)
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