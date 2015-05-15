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货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 16:34 BJT

香港股市：恒指收盘劲扬2%，受深港通臆测拉抬

“如果开始时间快于预期，对于股市肯定是好消息。”

但有些人不太相信监管者现在就宣布开始日期，因为这可能进一步刺激目前已经非常火热的创业版市场。

港交所否认即将宣布深港通。

香港恒生指数 收高2.0%，报27,822.28点，本周累计上涨0.9%。恒生国企指数 涨1.7%，报14,009.76点。(完)

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