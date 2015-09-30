重发-香港股市：自两年低点回升收高1.4%，但本季度跌幅超过两成

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(重发以补上遗失段落)
路透9月30日 - 香港股市周三从前一日的两年低点大幅反弹。本季度恒生指数在一片动荡中下跌逾20%。
恒生指数 收高1.4%至20,846.30，恒生国企指数 上涨1.9%至9,405.50。
不过本季度恒生指数下跌20.6%，受中国股市大跌、全球经济增长忧虑和美联储货币政策不确定性的打击。
许多投资者仍较为悲观，认为周三的升势只是短暂的技术性回调，不会扭转大盘的空头趋势。
“鉴于需求疲弱，因此最大的风险...仍是全球经济复苏乏力，”华泰证券驻深圳分析师Qiu Zhi称。
他预计未来两个月恒生指数将低见18,000点，或较目前水准跌近14%。
周三市场人气因中国大陆汽车类股涨势而获得扶助，中国国务院周二表示，支持新能源和小排量汽车发展措施，对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策。
香港上市的汽车制造股，包括长城汽车 、吉利汽车 和东风汽车 均涨逾10%。
市场人气亦改善，因能源类股 大幅反弹。能源类股指数大涨4.5%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”