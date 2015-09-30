重发-香港股市：自两年低点回升收高1.4%，但本季度跌幅超过两成

(重发以补上遗失段落)

路透9月30日 - 香港股市周三从前一日的两年低点大幅反弹。本季度恒生指数在一片动荡中下跌逾20%。

恒生指数 收高1.4%至20,846.30，恒生国企指数 上涨1.9%至9,405.50。

不过本季度恒生指数下跌20.6%，受中国股市大跌、全球经济增长忧虑和美联储货币政策不确定性的打击。

许多投资者仍较为悲观，认为周三的升势只是短暂的技术性回调，不会扭转大盘的空头趋势。

“鉴于需求疲弱，因此最大的风险...仍是全球经济复苏乏力，”华泰证券驻深圳分析师Qiu Zhi称。

他预计未来两个月恒生指数将低见18,000点，或较目前水准跌近14%。

周三市场人气因中国大陆汽车类股涨势而获得扶助，中国国务院周二表示，支持新能源和小排量汽车发展措施，对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策。

香港上市的汽车制造股，包括长城汽车 、吉利汽车 和东风汽车 均涨逾10%。