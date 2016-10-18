香港股市：收涨1.6%创一个半月最大单日涨幅，受内地股市回升提振

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
沪深300指数 上涨1.3%至3,321.33点，沪综指 收升1.4%至3,083.88点。
此外，数据显示中国银行业9月放贷额远超过预期，这也提振了港股走势。
中国央行周二布数据显示，9月新增人民币贷款1.22万亿元，高于此前路透的调查中值1万亿元，创三个月高位；9月末广义货币供应量(M2)同比增长11.5%。这显示央行维持政策宽松以支撑经济成长。
港股许多板块上涨，地产和建筑类股 与工业股 领涨。
长城汽车 跳升近7%至近10个月高点，中国海外发展 盘中一度升逾5%。（完）
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。