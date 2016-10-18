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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 16:33 BJT

香港股市：收涨1.6%创一个半月最大单日涨幅，受内地股市回升提振

沪深300指数 上涨1.3%至3,321.33点，沪综指 收升1.4%至3,083.88点。

此外，数据显示中国银行业9月放贷额远超过预期，这也提振了港股走势。

中国央行周二布数据显示，9月新增人民币贷款1.22万亿元，高于此前路透的调查中值1万亿元，创三个月高位；9月末广义货币供应量(M2)同比增长11.5%。这显示央行维持政策宽松以支撑经济成长。

港股许多板块上涨，地产和建筑类股 与工业股 领涨。

长城汽车 跳升近7%至近10个月高点，中国海外发展 盘中一度升逾5%。（完）

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