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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 16:38 BJT

香港股市：触及近三周最高收位，深港通推升中小型股人气

即将纳入深港通的小盘股成为最大赢家，恒生小型股综合指数 跳涨1.8%至一个月高位。相比之下，深圳创业板指数 周一下跌。

“深港通将令港股受益更多，因为出于对人民币贬值的担忧、以及香港小型股价格的大幅贴水，将有更多资金流向香港股市，”Nanhai Fund Management投资总监David Dai说道。

香港股市普遍上涨，信息科技股 领涨。

权重股腾讯控股 上涨近1.6%。(完)

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