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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 16:43 BJT

香港股市：反弹但涨幅有限，市场等待OPEC会议

投资者还保持警惕，因本周末意大利修宪公投之前政治风险重现，而美国GDP数据强劲提高了对升息步伐加速的预期。

各个板块表现不一。能源 和原材料 类股跌幅居前，受大宗商品价格大跌打压。

追踪中国动力煤价格 的指数下跌近4%，而在短期借贷成本上升之际，中国金属期货也下跌。

电信类股排在表现最佳行列。恒生电讯指数 周三上涨逾1.4%，受权重股中国联通 跳涨逾7%的走势提升。(完)

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