中国股市：受降息刺激沪综指开盘上涨，地产股劲升但银行股下跌

路透上海11月24日 - 在上周末中国央行两年来首次降息后，中国股市周一积极回应，沪综指开盘上涨，地产股等劲升，银行股则因此次为不对称降息而下跌。

中国央行上周五宣布，自上周六(22日)起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。 （完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)