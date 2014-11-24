中国股市：受降息刺激沪综指开盘上涨，地产股劲升但银行股下跌

日本已公布经济指标--2017/4/18
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透上海11月24日 - 在上周末中国央行两年来首次降息后，中国股市周一积极回应，沪综指开盘上涨，地产股等劲升，银行股则因此次为不对称降息而下跌。
沪综指 开盘报2,505.53点，涨18.74点，或0.75%。中国最大银行股--工商银行 开盘跌0.8%，上证地产类指数 开盘涨4.01%。
沪深300指数期货主力合约 开盘涨1.05%，目前涨幅为1.3%。
中国央行上周五宣布，自上周六(22日)起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。 （完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透上海4月18日 - 中国华人文化产业基金周二宣布，已入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。