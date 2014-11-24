版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 24日 星期一 09:34 BJT

中国股市：受降息刺激沪综指开盘上涨，地产股劲升但银行股下跌

路透上海11月24日 - 在上周末中国央行两年来首次降息后，中国股市周一积极回应，沪综指开盘上涨，地产股等劲升，银行股则因此次为不对称降息而下跌。

沪综指 开盘报2,505.53点，涨18.74点，或0.75%。中国最大银行股--工商银行 开盘跌0.8%，上证地产类指数 开盘涨4.01%。

沪深300指数期货主力合约 开盘涨1.05%，目前涨幅为1.3%。

中国央行上周五宣布，自上周六(22日)起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。 （完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐