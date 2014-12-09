中国股市：沪综指开盘下跌，中债登收紧新政引发机构降杠杆

欧洲已公布经济指标--2017/4/24
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透上海12月9日 - 中国股市沪综指周二开盘下跌。业内人士指出，中国证券登记结算公司昨收紧信用债回购质押券标准，迫使基金等机构被迫降杠杆，股市亦受波及，部分机构存出售股票解决资金头寸需求，再加上股市连涨后本身亦有消化浮筹需求，股指开盘下跌近1%。
沪综指 开盘报2,992.49点，跌27.77点或0.92%。
“大盘本身没有消息也会震荡，毕竟涨了那么多，再加上这个消息，跌下来正常。”东北证券分析师沈正阳指出。
不过他认为，近期股市人气较为亢奋，大盘短期可能不会跌得较深。
基金等机构降杠杆，已令利率债市场受冲击。周二早盘初段，利率债收益率大幅上行，其中10年期国开债收益率大涨约30个基点(bp)。
继此前多次下调信用债质押回购折扣系数后，中国证券登记结算公司周一再次发布通知，控制城投债相关债券质押风险，明确未来没有纳入地方政府一般债务与专项债务预算范围内的企业债券，仅接纳债项评级为AAA级，主体评级为AA级（含）以上的企业债券进入回购质押库。 （完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p
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